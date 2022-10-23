17 yaşındaki Yiğit'in ölümünde 5 arkadaşı ve öğretmeni adli kontrolle serbest

Antalya'da lise öğrencisi Yiğit Kalpak'ın Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunması sonrası gözaltına alınan 5 arkadaşı ile öğretmeni, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 yaşındaki Yiğit'in ölümünde 5 arkadaşı ve öğretmeni adli kontrolle serbest

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17 yaşındaki genç öğretmeninin evinde ölü bulundu

17 yaşındaki genç öğretmeninin evinde ölü bulundu

'da Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan gencin 5 arkadaşı ve öğretmeni serbest bırakıldı.

17 yaşındaki Yiğit Kalpak, geçtiğimiz cuma günü 5 arkadaşıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine gitti.

Geceyi burada geçiren genç, sabah ölü bulundu. Öğretmen ve diğer 5 kişi gözaltına alındı.

Kalpak'ın uyuşturucudan öldüğü öne sürülmüştü. Gençlerden biri ifadesinde, evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirtti.

Öğretmen ise kimsenin ölümünden sorumlu olmadığını öne sürdü.

6 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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