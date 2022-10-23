17 yaşındaki Yiğit'in ölümünde 5 arkadaşı ve öğretmeni adli kontrolle serbest

Antalya'da Almanca öğretmeninin evinde ölü bulunan gencin 5 arkadaşı ve öğretmeni serbest bırakıldı.



17 yaşındaki Yiğit Kalpak, geçtiğimiz cuma günü 5 arkadaşıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine gitti.



Geceyi burada geçiren genç, sabah ölü bulundu. Öğretmen ve diğer 5 kişi gözaltına alındı.

Kalpak'ın uyuşturucudan öldüğü öne sürülmüştü. Gençlerden biri ifadesinde, evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirtti.

Öğretmen ise kimsenin ölümünden sorumlu olmadığını öne sürdü.

6 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

