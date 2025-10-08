Cengizhan'ı hayattan koparan sürücüye 6 yıl hapis

Sakarya'da 17 yaşındaki gencin ölümüne yol açan alkollü sürücünün cezası belli oldu.

Kaza, 5 Ağustos'ta Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

2,16 promil alkollü sürücü F.K.'nın kullandığı yabancı plakalı cip, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Cengizhan Özkaya (17) idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştıktan sonra başka bir cipe çarpmıştı.

Kazanın ardından kaçmaya çalışan F.K., bir mahalle sakini tarafından etkisiz hale getirilerek polislere teslim edilmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Cengizhan Özkaya ise sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.