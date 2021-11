17 yaşındaki Edanur'dan 8 gündür haber alınamıyor

Aksaray'da sabah saatlerinde evden ayrılan Edanur Günay 8 gündür kayıp.

İddiaya göre, 17 yaşındaki kızı Edanur Günay’ı çarşıda erkek arkadaşıyla gören baba, eve geldiğinde kızıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın yaşandığı günün ardından sabah erken saatlerde evden çıkan Edanur Günay, 8 gündür evine dönmedi.

Evden çıktığı günün akşamı kızının gelmemesi üzerine durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte 8 gündür kayıp olan kızını arıyor.

Hiçbir yerde kızının izine rastlayamayan Günay, yetkililerden yardım isteyerek kızının bir an önce bulunmasını istedi.



Olayı anlatan baba Günay, “Cuma günü kızımı görmek istemediğim bir yerde gördüm. Aramızda bir tartışma geçti. Cumartesi sabahı kızım evden çıktı ve o gün bugündür haber yok. Her yere gittim, baktım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Kızımın bir an önce sağ salim bulunmasını istiyorum" dedi.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde arama çalışmalarına devam ediyor.

VAŞAK VAN GÖLÜ SAHİLİNE İNDİ