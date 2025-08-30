17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli düğünde ortaya çıktı
Aydın'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli akrabasının düğününe katıldığında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Erdal Özden’in Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir akrabasının düğününe katılacağını tespit etti.
Düğün alanı çevresinde tedbir alan alan polisler, Özden’i düğün yerine geldiğinde yakalayıp gözaltına aldı.
Durumu öğrenen şüphelinin yakınları, polislere bir süre zorluk çıkardı. Özden, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Düğün
- Uyuşturucu