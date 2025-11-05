17 yıl hapisle aranıyordu, Gaziantep'te yakalandı
05.11.2025 16:12
IHA
İHA
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., Nurdağı ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında yakalandı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.