17 yıllık bebek cinayeti çözüldü! Poşetteki parmak izi babayı ele verdi
01.08.2026 11:38
Cinayetin 17 yıl sonra çözüldüğünü Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
Bandırma'da 17 yıl önce çöp konteynerinde poşet içinde bulunan bebeğin ölümüne ilişkin dosya çözüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan bebeğin ölümüne ilişkin dosya aydınlatıldı.
Olay 10 Mayıs 2009'da yaşanmıştı. Bandırma'da bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde kız bebeğe ait cansız beden bulunmuştu.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan anne, yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca aydınlatılamamıştı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, dosyayı yeniden açarak soruşturmayı bir kez daha ele aldı.
POŞETTE BABANIN PARMAK İZİ BULUNDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan kriminal incelemede şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildiğini açıkladı.
Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
Adana'daki cinayetle bağlantılı beş şüpheli tutuklandı.
ADANA'DAKİ CİNAYET DE AYDINLATILDI
Bakan Gürlek, Adana'da dört yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin de aydınlatıldığını açıkladı.
Dosyanın bir kez daha incelenmesi sonucu, şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından gerçekleştirildiği; M.A. ile O.K.'un ise faillere yardım ettikleri belirlendi.
Soruşturma sırasında ayrıca, şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği belirlendi.
Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı beş şüpheli tutuklandı, delilleri gizledikleri belirlenen iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Gürlek çalışmalarda görev alanlara teşekkür etti.
"HUKUK SİSTEMİNE GÜVENİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ"
Bakan Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının adaletin tesisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Faili meçhullerin aydınlatılması; suçluların adalet önünde hesap vermesi, 'cezasızlık algısı'nın ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Çalışmalarda görev alan savcılık ve emniyet birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır." dedi.