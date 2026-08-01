17 yıllık bebek cinayeti çözüldü! Poşetteki parmak izi babayı ele verdi

ADANA'DAKİ CİNAYET DE AYDINLATILDI

Bakan Gürlek, Adana'da dört yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin de aydınlatıldığını açıkladı.

Dosyanın bir kez daha incelenmesi sonucu, şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından gerçekleştirildiği; M.A. ile O.K.'un ise faillere yardım ettikleri belirlendi.

Soruşturma sırasında ayrıca, şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği belirlendi.

Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı beş şüpheli tutuklandı, delilleri gizledikleri belirlenen iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.