17 yıllık cinayet zincirinde seri katil detayı: Polis akrabalık bağını araştırıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda yıllardır çözülemeyen üç cinayetin aydıntıldığını duyurdu.

Bunlardan biri 12 Eylül 2022'den bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın dosyasıydı.

Başkanlığın çalışmaları sonucu yeni bir şüpheliye ulaşıldı. Yıldırım’ın kaybolmadan önce son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi.

Başka bir cinayet soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunan Dağlı’nın sorgusunda elde edilen bilgiler üzerine 1 Eylül 2026’da yer gösterme işlemi yapıldı.

Dağlı’nın gösterdiği bölgede bir kadına ait ceset bulundu.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede cesedin Zeynep Yıldırım’a ait olduğu belirlendi.

Fethi Dağlı, Yıldırım’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

GEÇMİŞİNDEN 2 CİNAYET DAHA ÇIKTI

Fethi Dağlı’nın geçmişine bakıldığında adının daha önce iki ayrı cinayete daha karıştığı ortaya çıktı.

Adam ilk cinayetini 19 yıl önce işlemişti.

Dağlı, 2007 yılında alacak verecek meselesi üzünden tartıştığı güvenlik görevlisi Ahmet Karadağ’ı öldürmüştü. 2022 yılında şartlı tahliye imkanından yararlanarak cezaevinden çıkmıştı.

Dağlı 2024 yılında ise sosyal medya üzerinden kadın kimliğine bürünerek 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'la iletişim kurmuş; Asar’ı evine çağırdı ve genç kadını boğarak öldürmüştü.

Cesedini derin dondurucuda sakladıktan sonra parçalara ayırıp bir inşaat çukuruna attığı öğrenilmişti.



FETHİ DAĞLI İLE ZEKİ DAĞLI ARASINDA AKRABALIK BAĞI ARAŞTIRILIYOR



Üç cinayetle bağlantısı olduğu belirtilen Fethi Dağlı’nın geçmişini inceleyen polis, dikkat çekici bir benzerlik tespit etti.

Dağlı’nın, 5 cinayetle bilinen seri katil Zeki Dağlı ile aynı soyadı taşıdığı ve memleketlerinin de aynı bölgede olduğu farkedildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre iki ismin köyleri arasında yalnızca 36 kilometre bulunduğunun tespit edilmesi üzerine polis, Fethi Dağlı ile Zeki Dağlı arasında akrabalık bağı olup olmadığını araştırmaya başladı.

2012’DEKİ BABA-KIZ CİNAYETİNDE 15 GÖZALTI

Bakan Gürlek, sosyal medyadaki duyurusunda iki faili meçhul dosyanın daha ayrıntılarını açıkladı.

Buna göre Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın öldürülmesine ilişkin dosya, 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Dosya kapsamında beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi.

Çalışmalar sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2016’DAKİ ABDURRAHMAN AYSU CİNAYETİNDE 7 GÖZALTI

Manisa Akhisar’da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.