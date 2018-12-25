Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı harekatı ile ilgili milletvekillerine mektup gönderen 170 siyasetçi, aydın ve sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı.

Hüsamettin Cindoruk, Eşref Erdem, Ertuğrul Günay, Fikret Ünlü ve yazar ülfü Livaneli'nin de aralarında bulunduğu 170 kişi hakkında, operasyondan 11 ay sonra başlatılan soruşturmayla ilgili Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, ifadelerin Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde alınmaya başlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere bir haber sitesinde yayınlanan haber metni esas alınarak soru sorulması dikkat çekti. Haber metninde yer verilen ancak soruşturma konusu yapılan mektupta olmayan "Savaşı durdurun, PKK ile anlaşın" gibi ifadeler sorgu tutanağına girdi.