Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında depremden sonra hafif hasar tespit edildi.

Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı bahçede bulunan 172 yıllık tarihi binada, yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu 12. sınıflar ise daha önce Paşakapısı Adliyesi olarak kullanılan 88 yıllık binadaki Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde eğitim görmeye başladı. İmam-Hatip lisesindeki öğrenciler de geçici olarak Üsküdar'daki Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'na gönderildi.

Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre velilerden Esra Tok, "Çocuğum 12. sınıfta. Daha önce tekli eğitim varken, şimdi sabahçı ve öğlenci şeklinde yaptılar. Çok uzaktan gelen öğrenciler de var. Onlar için bu şekilde çok zor olacak. Çoğu veli nakil almak istiyor. Bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Çocuklarımız daha önce sabah saat 08.00'de derse girip öğlen 14.50'de çıkıyorlardı. Şimdi ise sabah saat 07.00'de derse giriyorlar. Öğleden sonra gelen çocuklar akşam geç saatte çıkıyorlar. Ya bu bina olmasaydı biz nereye gidecektik. 172 yıllık tarihi bina hala sağlamken, yaklaşık 40 yıl önce yapılan bina ise hasar görüyor" şeklinde konuştu.

Bazı velilerin çocukların nakillerini almak için okula müracaat ettikleri öğrenildi.

