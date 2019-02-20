İstanbul'da Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde bulunan Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nin çatısındaki kişiyi gören vatandaşlar polise haber vedi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. . Hastane çatısında intihar girişimi olduğunu öğrenen hastanedeki bazı hastalar ise panikle dışarıya çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, şahsın atlama ihtimaline karşı çatının alt kısmına havalı minder serdi.

Bir polis memuru çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman çatıdan sarkarak polise ve çevredekilere panik dolu anlar yaşatan kişi, polisin bir saatlik çabası sonucu ikna edildi.

İsminin İbrahim A. olduğu öğrenilen kişinin daha önce de 16 kez intihar girişiminde bulunarak vatandaşlardan çeşitli yardımlar talep ettiği öğrenildi.