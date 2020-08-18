18 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 20 can kaybı, bin 263 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

18.08.2020 - 20:17

18 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 20 can kaybı, bin 263 vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 263 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda bin 263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."

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