18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Kent genelinde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.



Kırklareli'nde de Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Denetimde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.