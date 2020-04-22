18 günlük bebek corona virüsü yendi

Bursa'da 10 günlük bebek yakalandığı corona virüsü 8 günlük tedavisinin ardından yendi.

İHA 22.04.2020 - 10:33

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Bursa'da anne ve babası corona virüse yakalanan 10 günlük bebeğin test sonucu da pozitif çıktı.

Bunun üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi 8 gün boyunca devam eden bebeğin son yapılan testi ise negatif çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, şunları söyledi:

"Bebeğimiz bize 10 günlükken anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz."

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