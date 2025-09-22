18 il merkezli siber suçlara yönelik operasyon

Siber suçlarla mücadele devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



18 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli tutuklandı.



Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde

5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konuldu.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ



Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır." ifadelerini kullandı.