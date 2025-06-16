18 ilde DAEŞ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 39 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 18 ilde gerçekleşen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, "18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli Terör Örgütü mensubunu yakaladık." dedi.
Paylaşımının devamında Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu;
Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları,
- Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."
- Etiketler :
- Haberler -
- Daeş
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Operasyon