18 ilde DAEŞ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 39 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

18 ilde DAEŞ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 18 ilde gerçekleşen terör örgütüne yönelik operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli Terör Örgütü mensubunu yakaladık." dedi.

Paylaşımının devamında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları,

- Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

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