18 ilde DAEŞ operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

18 ilde DAEŞ'e yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Gürz-26 operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklandı.

18 ilde DAEŞ operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince örgütüne yönelik "GÜRZ-26" operasyonları düzenlendi.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 54 şüphelinden 20'sinin tutuklandığını 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. 

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