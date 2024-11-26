18 ilde DAEŞ operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
18 ilde DAEŞ'e yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Gürz-26 operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklandı.
Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DAEŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-26" operasyonları düzenlendi.
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 54 şüphelinden 20'sinin tutuklandığını 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
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