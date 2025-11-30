18 ilde suç suç operasyonu, çok sayıda tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 346 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." paylaşımında bulunan Yerlikaya, operasyonların 18 ilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

162 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 162 şüpheli tutuklanırken 80'i hakkında da asli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı,” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 adet araç, 3 adet tarla, bir adet ev ve bir adet dükkân ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.