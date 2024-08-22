18 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 buçuk ton uyuşturucu ele geçirildi, 63 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ olmak üzere 18 ilde operasyonlar düzenlendi.



Aramalarda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.