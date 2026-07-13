18 ilde zehir tacirlerine darbe: 80 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 18 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mardin, Uşak, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlara İl Jandarma Komutanlıklarınca 485 narkotik ve asayiş ekibi ile 2 bin 910 personel katıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 355 kilogram uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Operasyonlar kapsamında 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.