18 ilde "change" operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon TL olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile change yapılıp satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarının işlendiği tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için 8 Nisan Salı sabahı "Satır" adı verilen Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 20 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 11 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 19 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.