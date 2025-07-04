18 ile "sarı" ve "turuncu" uyarı
Termometrelerin 50 dereceleri göreceği 9 günlük aşırı sıcak hava dalgası öncesinde, 9 kent için "çok kuvvetli" sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerine kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerine çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM'nin son tahminlerine göre 9 gün sürmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası öncesi hava sıcaklığı bugün iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
9 kent için "sarı" ve "turuncu" uyarı yapan MGM; yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelanlara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Tahminlere göre Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtınaya varan şiddetli rüzgar görülecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, yarın (Cuma) Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelini (Çorum hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 8 Temmuz 2025 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 9 Temmuz 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 38°. 10 Temmuz 2025 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
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