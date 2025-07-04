18 ile "sarı" ve "turuncu" uyarı

9 kent için "sarı" ve "turuncu" uyarı yapan MGM; yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelanlara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerine kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerine çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, yarın (Cuma) Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelini (Çorum hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.