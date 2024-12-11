18 kiloluk külçe altını ayakkabılarına saklamışlar: Piyasa değeri 54 milyon TL

Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, otomobille yasa dışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, altın sevkiyatını yapacağı öğrenilen iki kişinin kimlik bilgisine ulaştı. Takibe alınan otomobil, jandarma ekiplerinin yol üzerinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.

AYAKKABILARINDAN ÇIKTI

Araçtaki iki kişinin yapılan üst aramasında ayakkabılarında piyasa değeri yaklaşık 54 milyon lira olan 18 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

