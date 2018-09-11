Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Gül Sokak'ta şüphe üzerine Ş.O. yönetimindeki 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 Afganistan, 2 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sürücü gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
18 kişilik minibüste 50 kaçak
İHATürkiye
Van'da durdurulan 18 kişilik minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.