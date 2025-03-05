18 Mart resmi tatil mi 2025? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde okullar tatil mi?

Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecen kara ve deniz savaşı, 18 Mart 1915 yılında Osmanlı askerleri tarafından zafer ile sonuçlandı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu kazanımı her sene büyük umut, sevinç ve heyecanla kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, önemi nedir?



18 MART TATİL Mİ?



18 Mart, bu yıl salı gününe denk geliyor. Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı gün resmi tatil değildir ve buna göre okullar, iş yerleri de tatil olmayacak.



18 MART ÖNEMİ



Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak amacındaydı. Bununla beraber başkent İstanbul'u zapt ederek Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçtiler. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Böylece Türk milleti bağımsızlık ve hürriyet konusunda kararlı ve inançlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletin kahramanlığını gözler önüne seren Çanakkale Zaferi, ''Çanakkale Geçilemez'' şiarını hayatımıza dahil etmiştir.