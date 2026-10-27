Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında emeklilere yönelik açıklaması, 18 milyonu aşkın emeklinin dikkatini yıl sonunda yapılması beklenen düzenlemeye çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NTV, AK Partili kurmayların üzerinde çalıştığı planlamanın ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, emekli aylıklarına yapılacak artışa ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Türkiye 'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunurken, düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkanları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.

Çalışmada, emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Buna göre emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek.

Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin bütçede önceliklendirildiğini belirten Yılmaz, "Nihai amacımız toplumun refahı. Bu bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik. Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık." dedi.

Emekli aylıklarına yönelik farklı seçeneklerin değerlendirildiğini söyleyen Yılmaz, "Alternatifler üzerinde tüm teknik çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyona bağlı otomatik artışların dışındaki düzenlemeler için yasal değişiklik gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağına ilişkin ise "Muhtemelen bütçe görüşmeleri bittikten sonra grubumuz Meclis'in takdirine sunacak." açıklamasını yaptı.