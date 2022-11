18 saatlik kabus: Ayrıldığı kadını rehin tuttu

Ayrıldığı kadını evde rehin tutan zanlı, 18 saat sonra ikna edildi.

M.K'yi (24) Çiftlik Çayırı 54. Sokak'taki evinde dün tüfekle rehin alan M.Y. (38) ile polisler arasında görüşmeler gece boyunca sürdü.

Dört katlı binanın giriş katındaki evin, demir parmaklıkları arasından zanlıyla irtibat kuran polis ekipleri M.Y'yi kadına zarar vermeden dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Müzakerelere İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Ankara'dan gelen özel harekat ekibi de operasyonda görev aldı.

Gece boyunca evin önünde ve çevresinde nöbet tutan polis ekipleri, M.Y'nin ısınmak için odun ve yiyecek isteğini yerine getirdi.

POLİSLERE ÇAY İKRAM ETTİ



M.Y. de kendisiyle müzakere eden polis memurlarına, evde M.K'nin demlediği çayı evin penceresinden ikram etti.



Tüfeğini polislere teslim eden M.Y, M.K'yi gece boyu M.K'nin babasına ait ruhsatsız silahla rehin tuttu.



Sabah saatlerinden itibaren önce cumhuriyet savcısı, ardından da ablasıyla görüştükten sonra silahı ekiplere teslim eden M.Y, polis ekiplerince dairenin giriş kapısında gözaltına alındı.



Binanın kapısından M.K'nin elini tutarak çıkan M.Y, M.K'yi işaret ederek "Ben bunu ölecek kadar çok seviyorum." dedi.



Birlikte ekip otosuna bindirilen çift, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.



''SABAHA KADAR SABRETTİK''



İl Emniyet Müdürü Gülser, gazetecilere, şahsın ikna sürecinin uzun sürdüğünü, her iki kişinin de can güvenliği için sabırlı davranıldığını söyledi.



Zanlının, bir süre birlikte yaşadığı kadınla aralarındaki çeşitli sorunlar ve çocuğunu görememe gibi iddialarla rehin alma olayını gerçekleştirdiğini belirten Gülser, "Bu rehin alma olayı süresince önce içeride çocuğu, daha sonra da çocuğun anneannesinin salıverilmesini sağladık. Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü. Sabaha kadar sabrettik. Uzun süren ikna çabaları ve diğer kurumların katkılarıyla herhangi bir kimseye zarar gelmeden, ne mağdur bayana, ne de kendine zarar vermeden olayı sonlandırılması için gayret sarf ettik. En sonunda da ikna edilerek salıverilmesini sağladık" dedi.

Gülser, zanlının görüşmelerde geçmiş davalarına ilişkin devam eden adli süreçlerle ilgili taleplerinin olduğunu, taleplerine karşılık süreçlerin hukukun gerektirdiği şekilde ilerleyeceği konusunda izahta bulunduklarını kaydetti.



DAHA ÖNCE DE İKİ BERBERİ REHİN ALMIŞ



M.Y, 13 Kasım saat 16.00 sıralarında elinde tüfekle Çiftlik Çayırı 54. Sokak'taki evde yaşadıkları öğrenilen M.K, çocuğu, M.K'nin annesi ve kız kardeşini rehin almış, kısa süre sonra diğerlerinin evden çıkmasına izin vermişti.



Öte yandan M.Y, 21 Ağustos 2021'de M.K. ile yaşadığı çeşitli sorunlardan sorumlu tuttuğu kişiye ait Albayrak Caddesi'ndeki bir berber dükkanında pompalı tüfekle iki çalışan ile iki müşteriyi rehin almış, yaklaşık 5 saat süren uğraşın ardından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.