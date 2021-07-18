18 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 66 can kaybı, 7 bin 680 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Son verilere göre, bir gün içerisinde 233 bin 946 test yapıldı. 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi. 23 Haziran'dan bugüne kadar en yüksek günlük can kaybı yaşandı. 24 saat içerisinde 66 kişi daha hayatını kaybetti.

Aynı süreçte, tedavisi tamamlanan veya karantina süreci sona eren 5 bin 835 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlık, aşılama programına ilişkin bilgileri de paylaştı. Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü kişilerin yüzde 62,74'ü birinci doz aşılarını oldu. Her iki doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 33,33'e ulaştı.