18 yaş altı için izin günleri: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

18 yaş altı izin günleri... Türkiye, corona virüs ile mücadelede yeni normale ilişkin atacağı adımları duyurdu.



Bu kapsamda 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 18 yaş ve altı olarak güncellendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

18 YAŞ ALTI VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba yani bugün ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

VİDEO: MASKELER ÇEVRE DÜŞMANI