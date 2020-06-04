18 yaş altı izin günleri ne zaman?

20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 18 yaş ve altına indirildi. 18 yaş ve altı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da salgının gidişatı kapsamında yeniden değerlendirilecek. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş ve altı ne zaman dışarı çıkacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

ntv.com.tr 04.06.2020 - 13:51

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18 yaş altı izin günleri ne zaman?

Türkiyecorona virüs ile mücadelede yeni normale ilişkin atacağı adımları duyurdu.

Bu kapsamda 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 18 yaş ve altı olarak güncellendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

18 YAŞ ALTI VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba yani bugün ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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