18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? (18 yaş ve altı ne zaman  sokağa çıkacak?)

18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı, son kabine toplantısının ardından yeniden güncellendi. Karara göre 18 yaş altı ile ilgili yasak, ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

ntv.com.tr 11.06.2020 - 12:31

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? (18 yaş ve altı ne zaman  sokağa çıkacak?)

Türkiyecorona virüs ile mücadelede yeni normale ilişkin atacağı adımları duyurdu.

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımları ile birlikte 20 yaş altına uygulanan kısıtlama 18 olarak güncellenmişti. 

Son kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili 18 yaş ve altı çocukların ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığı duyurdu. 

18 YAŞ ALTI VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla ebeveynleri ile dışarı çıkabilecek.

VİDEO: MASKELER ÇEVRE DÜŞMANI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...