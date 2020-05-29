18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Türkiye, corona virüs ile mücadelede yeni normale ilişkin atacağı adımları duyurdu.



Bu kapsamda 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 18 yaş ve altı olarak güncellendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak'' ifadelerini kullandı.

Bugün 18 yaş ve altı gençler, 14.00 ile 20.00 arasında dışarıya çıkabilecek.

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