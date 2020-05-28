18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkmaz yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 18 yaş ve altına indirildi. 18 yaş ve altı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da salgının gidişatı kapsamında yeniden değerlendirilecek. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

ntv.com.tr 28.05.2020 - 20:42

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Türkiyecorona virüs ile mücadelede yeni normale ilişkin atacağı adımları duyurdu.

Bu kapsamda 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 18 yaş ve altı olarak güncellendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak'' ifadelerini kullandı.

Yarın 18 yaş ve altı gençler, 14.00 ile 20.00 arasında dışarıya çıkabilecek. 

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