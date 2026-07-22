18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemede suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunmasına yönelik yenilikler yer alıyor.



Kanun teklifinin Meclis tatile girmeden Genel Kurul'dan geçirilmesi hedefleniyor.

15-18 YAŞ ARASINA MÜEBBET HAPİS VERİLEBİLECEK

Teklifle, 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak, hakim takdiri ile müebbet hapis cezası verilebilecek.

Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiri ile ceza indirimi uygulanmayacak ve bir üst grubun ceza rejimi uygulanabilecek.

CEZA DOĞRUDAN CEZAEVİNDE BAŞLAYACAK

Çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitimevlerine ayrılması sağlanacak.



Kanun'da yapılan düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu hariç olmak üzere, koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 gün 2 gün olarak dikkate alınacak.



CEZALAR ARTIYOR

12-15 yaş arası çocuklarda suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek.

Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak.

15-18 yaş arası çocuklarda ise suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek.

Diğer cezaların üçte biri indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak.

SUÇLU ÇOCUĞUN AİLESİNE CEZA ARTIŞI

Teklifle, kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine yönelik yaptırımlarda da düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek ceza iki katına kadar arttırılacak.

Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan "suça sürüklenen" ibaresi "adli süreçteki" olarak değiştirilecek ve çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek.



Teklif, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'na sunulacak.