18 yaşındaki Ahmet motosiklet kazası kurbanı

Antalya'da Ahmet Günay'ın (18) kullandığı motosiklet, Demre ilçesi Beymelek Mahallesi D400 Karayolu'nda önce refüje, ardından trafik levhasına çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Motosiklette yolcu olarak bulunan Aras Sevinç (18) ise yaralandı. Yaralı, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaşamını yitiren gencin, Demre Ziraat Odası Genel Sekreteri İlker Günay'ın oğlu olduğu öğrenildi.