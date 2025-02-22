18 yaşındaki Berke'yi husumetlileri öldürdü

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Ayla Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, Berke Yüce arkadaşlarıyla otomobille gezmeye çıktığı sırada husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştı.

İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler Berke Yüce ve arkadaşına silah gösterdi. Yüce ve arkadaşları otomobil ile ayrıldıktan sonra saldırganlar tarafından takip edildi.

Bir süre sonra saldırganlar takip ettikleri otomobile ateş açtı. Kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hastaneye kaldırıldı. Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Berke Yüce, Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi