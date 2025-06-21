18 yaşındaki Elif, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde yaşayan Elif Nur Tüfekçi (18), evde erkek arkadaşı H.Y. (23) tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Tüfekçi, hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan H.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.