18 yaşındaki Elif'i öldüren eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen beşinci duruşmaya sanık Ahmet Emre Irmak, öldürülen Elif Irmak'ın annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını verip, sanık Irmak'ın "Eşe karşı kasten öldürme" suçunun sabit olduğunu, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, olayı engellemeye çalışan babası Hikmet Irmak'a yönelik saldırısı nedeniyle "Üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama" suçundan da ayrıca cezalandırılmasını istedi.



"VİCDAN YOK MU?"



Duruşmada söz verilen anne İpek Çimen, "Çocuğuma, hamile diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.