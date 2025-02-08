18 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu öldürdü!

İstanbul'da yabancı uyruklu bir genç, 15 yaşındaki akrabasını katletti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bahçelievler ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Mohamad (15) ile akrabası olan Zekeriya Mohamad (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Bodrum kattaki bir evde kavga eden iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı. Silahtan çıkan mermi 14 yaşındaki Ahmet Mohamad isimli çocuğa isabet etti.

HATAY'A KAÇMAYA ÇALIŞTI, ANKARA'DA YAKALANDI

Kendisine isabet eden mermi sonucunda çocuk yere yığılıp kalırken, akrabasını öldüren katil zanlısı hızla otogara giderek Hatay’a doğru yola çıktı.

Polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda katil zanlısını Ankara'da otobüsü durdurarak yakaladı.



Cinayetle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen Suriyeli Semir Alo isimli başka bir çocuk ve katil zanlısı olan Zekeriya Mohamad polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

CİNAYETİ GENÇ KIZ İHBAR ETTİ: "CESEDİ PARÇALAYACAKLAR"

Polis ekiplerine cinayet ihbarını 18 yaşındaki S.Y. isimli genç kızın yaptığı öğrenildi.

S.Y. ihbarda "Zekeriya Mohamad akrabası Ahmet Mohamad'ı öldürdü. Cesedi parçalayacaklar, açık adresi bilmiyorum gelirseniz gösteririm." dedi.

Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine gitti, yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

"Suriyeli Zeko" olarak bilinen katil zanlısı Zekeriya Mohamad'ın "kasten yaralama" suçundan 3 kaydı bulunduğu öğrenildi.