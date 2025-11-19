18 yaşındaki genç, ailesini uyurken öldürdü

Diyarbakır'da aile katliamı yaşandı. Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir sitedeki binanın son katında oturan ailesinden haber alamayan Ankara'da çalışan baba, durumu yakınlarına bildirdi.

Bunun üzerine yakınları söz konusu adrese giderken Koşuyolu Parkı'nda ailenin 18 yaşındaki oğlu E.T.'yi elinde tüfekle gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine hem ailenin yaşadığı adrese hem de parka polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, anne İlknur T. (52) ve oğlu Onur T.'yi (26) yataklarında silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇİFTE CİNAYET SONRASI İNTİHARA KALKIŞTI

Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada parka yönlendirilen polis ekipleri de tüfekle intihar girişiminde bulunmaya çalışan olayın zanlısı E.T.'yi ikna ederek yakaladı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

BABASINA NOT BIRAKMIŞ

Öte yandan E.T.'nin babasına bıraktığı not, salonda masanın üzerinde bulundu. Gencin, babasına hitaben yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve kendisini de öldüreceğini yazdığı görüldü.