18 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Adıyaman'da Petrol Mahallesi'nde bir konteynerde yaşayan M.Z.K. ile S.K. çifti arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çiftin çocukları M.O.K. (18), babasını bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı baba, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, M.O.K.'yi gözaltına aldı.