18 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan 18 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

'da Petrol Mahallesi'nde bir konteynerde yaşayan M.Z.K. ile S.K. çifti arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çiftin çocukları M.O.K. (18), babasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı , ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.O.K.'yi gözaltına aldı.

