18 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda öldü

Ankara'da bıçaklı bir kişinin saldırısına uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaçan zanlı aranıyor.

18 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda öldü

Ankara'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan Eren Koca (18), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Başkent Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayideki bir dükkanda işçi olarak çalışan Eren Koca, sokakta kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Koca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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