18 yaşındaki genç yangın kurbanı

İzmir'de müstakil bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

18 yaşındaki genç yangın kurbanı
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'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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