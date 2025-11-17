18 yaşındaki İbrahim sokak ortasında öldürüldü

Mardin'de 18 yaşındaki İbrahim Dilek, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim Dilek'in yolu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Yaşanan tartışmanın ardından Dilek'e tabancayla ateş açıldı.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Dilek, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Dilek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.