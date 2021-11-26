18 yaşındaki inşaat işçisi 11'inci  kattan düşerek öldü

Kayseri'de, 11 katlı inşaatın en üst katından dengesini kaybederek, zemine düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 26.11.2021 - 13:56

18 yaşındaki inşaat işçisi 11'inci  kattan düşerek öldü

'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 11 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. 18 yaşındaki Bedirhan Yaldız, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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