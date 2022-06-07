18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü

Denizli'de Ferhat Evren, 18 yaşındaki eşi İrem'i evde tabancayla vurarak öldürüp kaçtı. 'Kasten yaralama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Çiftin 2 aylık kız bebeklerinin olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.06.2022 - 16:11

18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü

'nin Merkezefendi ilçesinde 2 aylık bebeği bulunan genç kadın tabancayla vurularak öldürüldü.

Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evde yaşayan İrem Evren'in (18) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, genç kadının olay yerinden kaçtığı iddia edilen eşi Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlattı.

İnşaat ustası olan Ferhat Evren'in 'kasten yaralama', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kaydının bulunduğu kaydedildi.

Çiftin geçen yıl evlendikleri, 2 aylık kız bebeklerinin olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...