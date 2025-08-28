18 yaşındaki Muhammed'in feci ölümü

Muş'un Bulanık ilçesi Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında sondaj çalışması sırasında, sondaj borusunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu Muhammed Kartal (18) ile Halil Kenco (54) elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralı olan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.