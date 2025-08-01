Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan 18 yaşındaki Ömer Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu

'nın Haliliye ilçesi kırsal Anaz Mahallesi'nde sulama kanalına giren Ömer Demir (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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