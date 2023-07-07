18 yaşındaki zihinsel engelli Elif Zehra 5 gündür kayıp

"LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN"



Anne Gülten Bozkızıl, "Pazar günü Tuzla'da bir kafede oturduk. Akşam saat 19.30 civarlarında çocuğum otoparkın orada kayboldu. Bir daha da çocuğumu bulamadım. Çocuğum yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu bile bilmiyorum. Endişe içindeyim." dedi.

Kızının kaçırılmış olabileceğinden ve canından endişe duyan anne, "Belki bir eve kapatıldı. Benim çocuğum engelli bir çocuk olduğu için ilaç kullanamıyor şu an. 5 gün oldu. 5 gündür ben sürekli Tuzla Sahilinde Pendik, Kartal, Darıca Sahilinde sabahlara kadar çocuğumu arıyorum. Gözümü kapattığım an çocuğumun 'anne' sesiyle uyanıyorum. Çocuğumun canından endişe ediyorum. 5. gün oldu herhangi hiçbir şey yok. Ulaşamıyoruz çocuğuma. Korkular içindeyim. Bana yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

3 çocuğu olduğunu ve eşiyle ayrı yaşadığı söyleyen anne Bozkızıl, "Babaannesinde kalıyor, 15 günde bir bana geliyor. Bayramdan dolayı arefe günü ben getirdim. Bir haftadır bende kaldı. Ta ki o pazar gününe kadar. Başımıza böyle bir olay geldi. Herkesten yardım istiyorum. Anneyim, çaresizim. Sabaha kadar sokaklardayım. İçim yanıyor, gözümü kapatamıyorum. İnanın ki benim evde iki tane çocuğumun psikolojik sorunları başladı. Uyuyamıyorlar. 'Anne, herhalde ablam öldü.' diyorlar. Emniyete geliyorum sabaha kadar. İhbarlar geliyor, bakıyoruz asılsız" dedi.