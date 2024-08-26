18 yaşındaki Mertcan'ın şüpheli ölümü

Samsun'da 18 yaşındaki Mertcan Odacı, evde yatağında ölü bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

18 yaşındaki Mertcan'ın şüpheli ölümü

'un Canik ilçesinde babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18), yakınları tarafından evlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gencin cansın bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Mertcan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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