18 yaşındaki Mertcan'ın şüpheli ölümü

Samsun'un Canik ilçesinde babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18), yakınları tarafından evlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu.
Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gencin cansın bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Mertcan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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