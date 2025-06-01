18 yaşından küçük gasp zanlısı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de, yaşı küçük gasp zanlısına ev hapsi cezası verildi.



Güven timi ekipleri Caferağa Mahallesi'nde yol kenarında oturan bir kişinin kolyesinin bıçak zoruyla gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin beraberindeki 5 kişiyle olay yerine gittiğini ve bıçakla tehdit ettiği mağdurun kolyesini gasp ederek kaçtığını belirledi.

3 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kimliği ve adresi belirlenen 17 yaşındaki şüpheli Enes B.Ö. gözaltına alındı.

3 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, gasp edilen kolye ise sahibine teslim edildi.



İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan E.B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.M.Ş.'ye ise yurt dışı yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak suretiyle adli kontrol hükümleri uygulandı.